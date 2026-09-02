Se esperan tormentas por la noche en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores habrá neblina matinal y alta nubosidad. La temperatura oscilará entre 11 y 23 grados, mientras que por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

El jueves se esperan tormentas fuertes por la madrugada y aisladas por la mañana, con temperaturas de entre 14 y 19 grados, con viento del noroeste.

El viernes el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas de entre 10 y 17 grados, con viento del sudoeste.