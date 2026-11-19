El siniestro afectó a vehículos secuestrados por la Justicia, movilizó a tres dotaciones de bomberos de Bernal y reavivó los reclamos de los vecinos por el abandono del lugar.

Un incendio de importantes dimensiones destruyó alrededor de diez autos secuestrados en causas judiciales mediante llamas que se propagaron rápidamente durante la mañana del miércoles 18 de noviembre en el depósito judicial de Quilmes, ubicado en Bernal Oeste.

Las llamas se extendieron entre los automóviles estacionados dentro del predio por motivos que aún se desconocen. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bernal intervinieron para combatir el fuego, junto al personal de la Patrulla Urbana y Defensa Civil de Quilmes.

Este episodio no es el primero de estas características en el depósito judicial. Otro incendio de gran magnitud afectó hace algunos años a numerosos vehículos que permanecían en el interior del establecimiento.

La situación reaviva una problemática que genera malestar en el vecindario desde hace tiempo. Los habitantes de la zona reclamaron en reiteradas oportunidades por el estado de abandono del predio y por la acumulación de rodados en su interior.