La evacuación preventiva del restaurante Comer y el corte del puente 14 de Agosto alteraron el tránsito en Quilmes este miércoles al mediodía mediante la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios tras originarse un foco ígneo en la chimenea del local.

El fuego comenzó en la chimenea del restaurante Comer, ubicado en las inmediaciones del puente 14 de Agosto. Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de todas las personas que estaban dentro del comercio, entre comensales y trabajadores.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron sobre la calle Aristóbulo del Valle, entre Presidente Perón y Corrientes, para controlar la situación. El puente 14 de Agosto permaneció cerrado al tránsito vehicular mientras los bomberos realizaban las tareas de emergencia.

La interrupción del paso generó demoras y congestionamientos en las calles cercanas. Los conductores que circulaban por Hipólito Yrigoyen debieron seguir por debajo del puente y cruzar las vías del tren por la barrera de Olavarría y 12 de Octubre. Los automovilistas que iban hacia el centro de Quilmes también realizaron ese mismo desvío.

El operativo de emergencia permaneció enfocado en el sector mientras los bomberos completaban las labores para controlar el incendio.