Sebastián Salomón confirmó su continuidad como coordinador de las divisiones inferiores del Quilmes Atlético Club para 2027 mediante una entrevista radial en FMQ, donde el dirigente deportivo anunció el inicio de la evaluación sobre los cuerpos técnicos en Quilmes.

El coordinador revisará el desempeño de cada cuerpo técnico durante los próximos días para definir quiénes seguirán en sus cargos y quiénes dejarán la institución.

La trayectoria de Sebastián Salomón como futbolista comenzó en 1999 en Los Andes, club con el que logró el ascenso a Primera División en 2000. Su recorrido como mediocampista incluyó pasos por Almagro, Lanús en dos etapas (con consagración en el torneo Apertura 2007), Olimpia de Paraguay, Godoy Cruz, Aris Limassol de Chipre y Rampla Juniors de Uruguay.

Su etapa como director técnico y formador abarcó la conducción de Los Andes entre 2021 y 2022, la coordinación de divisiones inferiores y el interinato en la primera de Lanús en 2023, y un paso por Tristán Suárez en 2024 antes de asumir la coordinación de las juveniles del Cervecero.