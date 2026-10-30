Secuestran más de medio kilo de droga en allanamientos en Berazategui y Florencio Varela

La Policía de la provincia de Buenos Aires desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo este miércoles 28 de octubre de 2026 mediante seis allanamientos simultáneos ejecutados en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, donde los efectivos secuestraron más de 700 gramos de cocaína fraccionada, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, un automóvil y una motocicleta tras una investigación iniciada por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Berazategui 4ª.

La pesquisa comenzó el pasado 6 de agosto de 2026 a partir de información vecinal recolectada en el barrio Bustillo de Hudson. La denuncia inicial apuntaba directamente contra un hombre sospechoso de comercializar sustancias estupefacientes en la zona sur del conurbano bonaerense.

Los investigadores policiales realizaron tareas de campo, registros fílmicos, seguimientos discretos y un procedimiento de comprador previo para reunir los elementos probatorios necesarios. Las diligencias permitieron identificar al principal sospechoso y ubicar su domicilio principal situado en la calle Diagonal Los Tehuelches, entre las arterias 1132 y 1141, en la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela.

La fiscalía interviniente evaluó las pruebas recolectadas y solicitó las correspondientes órdenes judiciales de allanamiento y registro para un total de seis inmuebles vinculados a la red delictiva. Los uniformados irrumpieron de forma simultánea en cuatro viviendas ubicadas sobre la calle 48, entre 148 y 149, en el barrio Bustillo de Hudson; en una propiedad situada en la calle 622, entre 511 y 512, en la zona de El Pato; y en el domicilio de Ingeniero Allan.

Durante los operativos, el personal policial incautó un ladrillo compacto de cocaína con un peso de 665 gramos junto a otras 339 dosis fraccionadas de la misma sustancia que totalizaron 69,08 gramos. Los peritos también hallaron cogollos de marihuana con un pesaje de 37,7 gramos, la suma de 89.250 pesos en efectivo, un teléfono celular marca Samsung modelo A16 y una balanza digital de precisión utilizada para el armado de los envoltorios.

Las fuerzas de seguridad secuestraron además dos vehículos empleados para la logística de distribución: una motocicleta de marca Honda modelo XR 150 de color blanco y un automóvil Volkswagen Voyage de color gris. La agente fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 del Departamento Judicial Quilmes avaló todos los procedimientos y ordenó la detención formal del sospechoso.

El individuo quedó imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, infracción tipificada en el artículo 5, inciso C, de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El aprehendido y los elementos probatorios incautados quedaron a disposición de la justicia para la realización de las indagatorias correspondientes.