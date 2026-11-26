La causa investiga el homicidio de Agustina Sasha Ibarra, ocurrido el 14 de octubre en Villa El Monte, y ahora registra la detención de seis personas bajo la imputación de homicidio agravado. Los sospechosos serían Camila Ailén Aquino, Eric Aquino, Héctor Aquino, Verónica Castillo, Walter González y Jazmín Belén Rodríguez. La investigación procura establecer el grado de responsabilidad de cada acusado en el hecho que provocó la muerte de la joven.

El episodio ocurrió cerca de las 22 del 14 de octubre pasado en la zona de Las Heras y Mozart, dentro del barrio Villa El Monte de Quilmes, donde se desató un enfrentamiento con disparos de arma de fuego. Ibarra sufrió heridas de gravedad a raíz del tiroteo y recibió un traslado de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes. Los médicos intentaron reanimarla sin éxito y la víctima falleció por las lesiones sufridas. La joven tenía dos hijos y trabajaba todos los días en tareas vinculadas al reciclado. Una mujer de 67 años también sufrió una herida de bala durante el mismo suceso.

Las autoridades aprehendieron a tres personas en las primeras horas posteriores al ataque, entre ellas dos mujeres policías —una de la Policía de la Ciudad y otra de la Policía Bonaerense— y un hombre de 30 años. El expediente sumó nuevos elementos con el correr de la pesquisa y derivó en la detención de los seis implicados actuales.

Las pericias de la causa apuntan al arma que habría efectuado el disparo mortal contra Ibarra y señalan que pertenecería a la agente de la Policía de la Ciudad involucrada en el episodio. La Fiscalía busca reconstruir toda la mecánica del tiroteo para conocer el origen de la disputa, los autores de los disparos, la participación de cada implicado y la secuencia exacta del tiro fatal.

Los familiares y allegados de la víctima afirmaron desde el inicio que el ataque no fue un episodio aislado y lo relacionaron con denuncias previas sobre presunta venta de drogas y puntos de comercialización de estupefacientes en el lugar. La Justicia analiza esos dichos como parte del contexto del caso, aunque exige pruebas objetivas en el expediente para confirmarlos. El proceso judicial sigue abierto y los tribunales definirán la responsabilidad penal de cada uno de los seis detenidos por el asesinato de Agustina Sasha Ibarra a partir de la evidencia reunida.