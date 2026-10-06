Siguen las nubes en Quilmes y Berazategui

Este martes en Quilmes, Berazategui, Hudson y sus alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 13 y 21 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El miércoles se mantendrá el cielo nublado y podrían registrase tormntas a partir de la tarde, con registros que irán de los 14 a los 18 grados y viento del noreste.

El jueves el cielo seguirá mayormente nublado y el termómetro oscilará entre los 14 y los 19 grados.