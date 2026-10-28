Sol, nubes y probabilidad de tormentas en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se espera una jornada inestable. De acuerdo al pronóstico, el cielo estará mayormente nublado y con temperaturas de entre 13 y 22 grados, con probabilidad de tormentas aisladas por la noche.

Para el jueves se esperan tormentas aisladas y chaparrones durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima de 22.

Mientras que para el viernes no se esperan lluvias, aunque el cielo estará nublado, con una máxima de 23 grados.