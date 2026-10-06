Solano celebrará su 77° aniversario

El Municipio de Quilmes celebrará el 77° aniversario de San Francisco Solano con un megaevento cultural y musical durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en el Playón de la avenida 844 y 893. Los vecinos disfrutarán de recitales en vivo, un desfile tradicional, el clásico Tedeum e hileras de puestos gastronómicos a lo largo de dos jornadas al aire libre. La intendencia organizó las actividades para promover el encuentro familiar en la localidad e invitó a toda la comunidad de la zona sur.

Las actividades comenzarán el sábado desde las 14 con la apertura de la feria de emprendedores y los locales gastronómicos. Los artistas locales subirán al escenario principal montado en el predio a partir de las 17.

La grilla artística del primer día incluirá las actuaciones del Ballet Koki y Pajarín Saavedra, 010 Rock y La Banda del Súper. La jornada sabatina contará también con la presentación de Proyecto Stereo, La Nueva, la Historia Continúa y Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Los actos oficiales del domingo iniciarán a las 10 con la ceremonia religiosa en la Parroquia San Francisco Solano. Las instituciones locales, entidades de bien público y delegaciones escolares marcharán a las 10.30 sobre la avenida 844, entre las calles 894 y 897.

Los shows musicales se reanudarán en el Playón de Solano a partir de las 17. El cantante Rodrigo Tapari brindará el espectáculo de cierre de la edición del Festival Somos Quilmes con una presentación de cumbia y música tropical.