La Patrulla Urbana Quilmes interceptó a un hombre durante un recorrido preventivo mediante una identificación en la vía pública tras un presunto intento de robo previo en Quilmes Centro.

Los agentes realizaron el procedimiento en la esquina de Matienzo y Lavalle. El personal revisó al sospechoso y halló cables, una pinza y un alicate entre sus pertenencias.

Las fuentes informaron que los rasgos físicos del hombre coincidían con la descripción de un individuo que horas antes habría intentado entrar a una vivienda tras cortar un sistema de cerco eléctrico.

Un móvil policial acudió al lugar del operativo. Los efectivos reconocieron al sospechoso y ordenaron su traslado a la comisaría Quilmes 1ª para labrar las actuaciones correspondientes.