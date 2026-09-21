Sospechoso intentó escapar y desató un tenso operativo

Un agente de la Patrulla Urbana Quilmes identificó a un sospechoso que se había dado a la fuga días atrás durante un operativo de seguridad. El personal municipal y los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas aprehendieron al sujeto tras una persecución en la intersección de las calles Conesa y Moreno durante las últimas horas. La interceptación final ocurrió en la calle Conesa, entre Brown y Lavalle, luego de una rápida maniobra de cerco.

El agente preventivo reconoció al individuo mientras realizaba un patrullaje de rutina por la zona céntrica. El implicado registraba un antecedente reciente relacionado con el descarte de una motocicleta robada y una posterior huida a pie.

El sospechoso emprendió la huida a toda velocidad en cuanto advirtió la presencia de los uniformados. Dos móviles de la Patrulla Urbana acudieron de inmediato en apoyo del agente y le cortaron el paso para impedir su escape.

Un vecino de la zona presenció la escena y alertó a los agentes sobre una maniobra delictiva. El testigo afirmó que el sujeto arrojó un arma de fuego debajo de un automóvil estacionado en la vía pública durante la corrida. Los agentes municipales solicitaron la presencia urgente de las fuerzas policiales para resguardar la evidencia.

Los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas arribaron al lugar pocos minutos después del llamado. La madre del sospechoso se presentó en la escena de la aprehensión durante el procedimiento.

El personal policial trasladó al implicado y a su progenitora a la Comisaría Quilmes 1ª para labrar las actuaciones correspondientes. Las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones de rigor e investigan la procedencia del arma secuestrada.