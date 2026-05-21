Sotolano participó en evento sobre prevención de violencias digitales y la guía EMA

La concejal Sandra Massimino coordinó un taller de prevención contra la violencia digital este miércoles en la ciudad de Quilmes. Diversos referentes institucionales y vecinos participaron en la jornada que abordó la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Las autoridades presentaron la "Guía Ema" como la herramienta central para los entornos educativos del distrito. El encuentro presencial facilitó el debate y la entrega de recursos prácticos para las familias de la región.

La abogada Massimino impulsó esta iniciativa de concientización para brindar herramientas concretas a los jóvenes, docentes y familias frente a los peligros de las redes sociales. Laura Sánchez asistió al evento y brindó un testimonio sumamente emotivo sobre la historia de su hija Ema. Su valentía personal guio la creación de este documento de ayuda y protección para las víctimas del acoso virtual en los colegios.

El licenciado Javier Pinto representó a la Fundación Enebro y aportó una mirada técnica sobre los consumos digitales de los adolescentes. La diputada provincial María Ángeles Sotolano respaldó la actividad legislativa y comunitaria en el territorio bonaerense para combatir estos delitos informáticos. La licenciada Elda Agarie concurrió en representación del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Quilmes. Su aporte profesional enriqueció el análisis de los daños psicológicos que estas conductas provocan en las víctimas menores de edad. La comunidad local agradeció la realización de este espacio de debate e instó a las escuelas a adoptar la guía de manera urgente.