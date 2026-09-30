Subastarán un terreno ferroviario en Quilmes

El Gobierno nacional lanzó una subasta pública para vender un terreno de 5365 metros cuadrados en la ciudad de Quilmes este miércoles. Las autoridades nacionales fijaron un precio base de 1,38 millón de dólares para la parcela ubicada sobre la Avenida Triunvirato. El Estado desafectó este predio de uso ferroviario mediante un decreto oficial para destinar los fondos a las arcas públicas.

El terreno formaba parte originalmente de la antigua Playa de Cargas Quilmes Sud. La firma Ferrosur Roca mantuvo la asignación del espacio durante varias décadas sin concretar ningún tipo de actividad operativa. La empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura recibió la propiedad en el año 2022 para encarar un plan de viviendas sociales.

El proyecto urbanístico contemplaba la construcción de 132 casas multifamiliares de dos y tres dormitorios. El diseño original distribuía las unidades en tres sectores con un total de siete edificios. La gestión anterior alcanzó un avance físico del 14,1 por ciento antes de la paralización definitiva de las tareas de edificación.

La ubicación del inmueble presenta una densidad urbana intermedia en pleno proceso de consolidación. La normativa del Distrito R1 autoriza la edificación de estructuras con alturas entre dos y seis niveles. El terreno linda en su parte posterior con la subestación eléctrica de la zona.

El remate del predio quilmeño forma parte de un plan global de enajenación de bienes estatales. El Poder Ejecutivo nacional incluyó terrenos ferroviarios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la nómina de subastas. La medida alcanza también a superficies ubicadas en las estaciones Haedo y Delta.

El sector agroindustrial adquirió parcelas en localidades del interior bonaerense y de la provincia de La Pampa. Las firmas privadas compraron los cuadros de las estaciones Mouras, Barrow, Mariano H. Alfonzo y Lonquimay. Las autoridades nacionales destinaron estos espacios al desarrollo comercial de las empresas compradoras.

La actual administración nacional profundizó la venta de activos inmobiliarios sin un fin social específico. Los organismos oficiales no establecieron mecanismos legales para reinvertir el dinero recaudado en la mejora del sistema ferroviario. Los recursos generados por estas operaciones ingresarán directamente al tesoro nacional.