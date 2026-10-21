Supersopa de la UNQ en más barrios

Autoridades provinciales y directivos de la Universidad Nacional de Quilmes firmaron un nuevo acuerdo institucional para distribuir ciento cincuenta mil raciones de Supersopa en trescientos comedores comunitarios de los barrios populares durante el transcurso del año. El Ministerio de Gobierno bonaerense y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana concretaron la renovación del convenio alimentario para abastecer a los sectores más vulnerables con un producto nutritivo, económico y sin conservantes.

La iniciativa solidaria se desarrolla en el marco del programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición Adecuada impulsado por las autoridades provinciales. Los organismos estatales distribuyeron quinientas setenta y seis mil raciones en doscientas catorce organizaciones sociales distribuidas en cuarenta y nueve barrios de once municipios bonaerenses.

La Universidad Nacional de Quilmes elabora el alimento mediante una fórmula que combina carne, arroz y diversos vegetales de alta calidad. Los especialistas destacan que el producto carece por completo de aditivos químicos y posee una prolongada vida útil de tres años que facilita su acopio en las despensas barriales.

El convenio interinstitucional incluye capacitaciones técnicas sobre seguridad alimentaria y la conformación de mesas de trabajo vecinales. Las dependencias gubernamentales articulan estas acciones alimentarias con obras de infraestructura urbana que contemplan la construcción de viviendas, redes de agua potable y pavimentación de calles. Las familias de los asentamientos reciben asistencia integral junto con los programas educativos y ambientales destinados a mejorar las condiciones habitacionales de la región.