Suprema Corte bonaerense exige creación de nuevos juzgados e infraestructuras judiciales

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura la creación de nuevos juzgados e infraestructuras judiciales este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Departamento Judicial Quilmes. El máximo tribunal bonaerense tramitó la incorporación de órganos en los fueros Penal, Familia, Laboral y Contencioso Administrativo a través de un pedido oficial enviado a las autoridades provinciales. La máxima autoridad judicial buscó responder a la alta demanda histórica del distrito y aceleró la puesta en funcionamiento de las sedes pendientes en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

El requerimiento institucional contempló la habilitación de una tercera sala para la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. La magistratura sumó en la nómina dos Juzgados de Garantías para repartir entre Quilmes y Florencio Varela. Las autoridades agregaron un tercer Juzgado de Ejecución para extender la cobertura sobre los procesos del fuero penal en la región.

El fuero de Familia recibió una solicitud de ampliación con la habilitación de dos sedes distribuidas en Quilmes y Florencio Varela. La Suprema Corte incluyó la creación de dos Tribunales de Trabajo para los mismos distritos. La iniciativa abarcó un segundo Juzgado en lo Contencioso Administrativo destinado al partido de Quilmes.

La resolución judicial exigió el nombramiento inmediato de los jueces para los juzgados creados previamente por ley. El tribunal supremo citó la situación del Juzgado de Familia con asiento en Berazategui entre las designaciones demoradas. El escrito enviado a los poderes provinciales solicitó la conclusión de los trámites legislativos para poner en marcha los organismos pendientes.

La propuesta formal persigue el fortalecimiento integral de la estructura del Poder Judicial bonaerense en el conurbano sur. Los ministros del tribunal incluyeron modificaciones en las competencias territoriales para equilibrar la carga laboral entre los tribunales. La medida espera la aprobación parlamentaria y presupuestaria en las dependencias provinciales.