Suspenden y echan a los agresores por brutal bullying escolar en Solano

Las autoridades del Instituto José Manuel Estrada de San Francisco Solano aplicaron duras sanciones disciplinarias este lunes 10 de noviembre de 2026 contra los estudiantes involucrados en una feroz agresión física dentro de la institución.

La comunidad educativa del establecimiento privado ubicado en la localidad quilmeña conoció la drástica decisión institucional luego de una masiva manifestación pacífica organizada por los familiares y los allegados del estudiante de doce años víctima del ataque. Los allegados de ambas partes se concentraron frente a las puertas del colegio para repudiar las imágenes viralizadas en las redes sociales que registraron el violento episodio.

Los directivos del colegio mantuvieron una reunión formal con los padres del alumno agredido y comunicaron las medidas punitivas adoptadas oficialmente. La institución educativa resolvió suspender a los agresores hasta la finalización del presente ciclo lectivo y determinó la no renovación de sus matrículas escolares para el próximo año.

Los manifestantes destacaron la respuesta institucional ante la gravedad de los hechos de violencia escolar denunciados. La familia del menor afectado recibió el acompañamiento masivo de los vecinos y de otros padres que exigieron mayores controles de convivencia dentro del establecimiento educativo de San Francisco Solano.