Temperatura agradable pero con anuncios de chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se esperan chaparrones por la madrugada y la tarde, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados.

Para el jueves se espera cielo algo nublado y no hay pronóstico de lluvias. En tanto que la temperatura llegará a los 26 grados.

El viernes estará mayormente nublado y podrían registrarse lluvias por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 22 grados.