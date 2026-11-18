Efectivos policiales de la Comisaría Quinta de Quilmes detuvieron a un joven de 18 años mediante un allanamiento que realizaron el pasado viernes en una vivienda ubicada en la localidad de San Francisco Solano. El procedimiento policial permitió desarticular un centro de venta de drogas al menudeo y secuestrar un total de 294 envoltorios con cocaína junto a una balanza de precisión.

La investigación judicial comenzó a partir de una serie de denuncias anónimas que señalaban la presunta comercialización de estupefacientes en las inmediaciones de la calle 894, entre 859 y 860. Los agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) iniciaron las tareas preliminares para identificar al responsable principal y establecer la dinámica de la actividad ilícita.

Durante las pesquisas, el personal policial implementó tareas de vigilancia encubierta, seguimientos discretos y registros fotográficos de los movimientos sospechosos en la zona. Los investigadores incorporaron el uso tecnológico de un dron para obtener imágenes aéreas y documentaron transacciones vinculadas con presuntos compradores para robustecer el expediente judicial.

Con las pruebas reunidas por los uniformados, el magistrado interviniente autorizó la orden de allanamiento que se concretó en el domicilio investigado. El operativo contó con la participación directa del GTO de la Comisaría Quinta, el respaldo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la colaboración de las comisarías Primera, Segunda, Tercera y Octava del distrito.

Al ingresar por la fuerza a la propiedad, los uniformados redujeron e identificaron al principal sospechoso, un muchacho de 18 años. Durante la requisa exhaustiva del inmueble, los agentes hallaron 293 pequeños envoltorios de nylon con sustancia blanquecina, un paquete de mayor tamaño y una balanza digital.

Las pericias químicas realizadas en el lugar arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total del cargamento incautado alcanzó los 126 gramos, divididos entre los pequeños paquetes destinados a la venta directa y el envoltorio mayor.

Tras el operativo, el fiscal Leonardo Valli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 del Departamento Judicial Quilmes, dispuso la aprehensión formal del imputado bajo la carátula de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. El detenido quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados formarán parte de la evidencia principal en la causa.