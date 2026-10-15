Tensión en el Hospital de Quilmes anuncian un paro total y marcha al Ministerio

Trabajadores del Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Isidoro Iriarte" de Quilmes decretaron un paro de 24 horas para el próximo jueves 22 de octubre mediante una Asamblea General conjunta entre CICOP Seccional Iriarte y la Lista de la Unidad en ATE. Los profesionales concretarán la medida de fuerza en el nosocomio local a través de una movilización hacia el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para reclamar mejoras salariales y laborales. La protesta articula con la huelga provincial de 48 horas convocada por los residentes bonaerenses para exigir un sueldo básico mínimo y la regularización del personal becario.

La jornada interhospitalaria fijó como eje central el pedido de pase a planta permanente sin demoras para todos los trabajadores becarios correspondientes a los programas ex Vacunate, Capacitación y Contingencia. Los manifestantes reclamarán también un salario básico equivalente al monto de la canasta calculada por ATE INDEC, fijado en la suma de $2.600.000.

El secretario gremial de CICOP Iriarte, Sebastián Galiñanes, remarcó la importancia de consolidar la unidad interhospitalaria en todo el territorio provincial. Los referentes sindicales locales elaboraron un petitorio específico que contempla soluciones edilicias urgentes para el sector de la guardia, las áreas de internación y el edificio del servicio de Pediatría.

Raúl Meza, representante de la Lista de la Unidad, destacó la necesidad de copar las calles para defender los derechos del personal sanitario. Los trabajadores sumarán a los reclamos la exigencia de transparencia y actualización en los valores abonados mediante el sistema SAMO. Las demandas sindicales incluyen además la implementación de protocolos efectivos contra situaciones de violencia laboral y externa dentro de la institución.

Ariel Aloi cuestionó las condiciones de precariedad que sufren los becarios del centro asistencial de Quilmes. El dirigente denunció que este sector percibe la mitad de un sueldo estándar mientras cumple las mismas tareas que el personal de planta permanente, careciendo de aguinaldo, aportes jubilatorios y estabilidad laboral. Las organizaciones gremiales ratificaron la continuidad del plan de lucha hasta obtener respuestas favorables por parte de las autoridades provinciales.