La protesta se desarrolla este martes 24 de noviembre mediante un corte de calle en la avenida Alberdi entre Lavalle y Brown, en Quilmes, al cumplirse once meses del homicidio de Alexis Luna.

Familiares, allegados y vecinos protagonizan la medida de fuerza en ese sector céntrico del distrito para exigir avances concretos en la investigación judicial y una condena para los responsables del asesinato. El corte afecta el tránsito vehicular en la zona de Alberdi entre Lavalle y Brown mientras los manifestantes sostienen su pedido de justicia.

Alexis Luna tenía veinte años cuando recibió un disparo en el rostro durante un intento de robo en diciembre de 2025 en Quilmes Oeste. El ataque ocurrió cuando el joven se encontraba con su novia tras llegar en motocicleta y tres delincuentes lo interceptaron en el barrio Papelero.

La víctima quedó internada en gravísimo estado con diagnóstico de muerte cerebral tras la agresión a quemarropa y falleció días después en diciembre de 2025. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo y tramita en el ámbito de la justicia departamental de Quilmes.

A once meses del hecho, el entorno del joven volvió a ocupar la calle en Alberdi entre Lavalle y Brown para mantener visible el reclamo por el esclarecimiento total del caso y el castigo a los culpables.