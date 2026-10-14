Terminaron las refacciones en el Centro de Atención Primaria de la Salud Bernal Oeste

La intendenta interina Eva Mieri recorrió el pasado martes la obra integral de refacción finalizada en el Centro de Atención Primaria de la Salud Bernal Oeste de Quilmes mediante fondos municipales. Las autoridades comunales concretaron los trabajos de mejora edilicia en el edificio situado en la calle Alem 1965 para optimizar la atención de los pacientes y las condiciones laborales del personal médico. Los operarios municipales repararon los techos deteriorados, sellaron las filtraciones pluviales, renovaron la pintura general y colocaron nueva cartelería institucional.

La jefa comunal visitó las instalaciones acompañada por la secretaria de Salud municipal, Natalia Nápoli, y dialogó con los trabajadores sanitarios. La funcionaria destacó la importancia histórica del establecimiento con más de 80 años de trayectoria al servicio de la comunidad barrial. Las tareas de mantenimiento estructural abarcaron la colocación de aislantes térmicos, el reemplazo de paneles de durlock y la restauración completa de los techos externos.

Los albañiles ejecutaron el revoque de paredes, el sellado de grietas y la pintura interior y exterior de los consultorios. La Secretaría de Salud municipal detalló que las mejoras permiten resguardar de manera óptima los medicamentos y las historias clínicas de los vecinos.

El centro asistencial ofrece prestaciones médicas en administración, enfermería, vacunación, odontología pediátrica, medicina general, obstetricia y psicología. La dirección incorporó recientemente la atención nutricional y habilitó la colocación de dispositivos intrauterinos en el consultorio obstétrico.

La subsecretaria de Atención Primaria, María Laura Navarro, y la directora del establecimiento, María Eugenia Mirri, participaron del recorrido oficial junto al equipo técnico. Los funcionarios reafirmaron el compromiso de la gestión local con el fortalecimiento de la salud pública en todo el partido.