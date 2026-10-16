Tragedia en las vías de Quilmes:Joven de 19 años muere arrollado por el tren Roca

Personal policial y médico confirmó el fallecimiento de un joven de 19 años este viernes por la mañana en el partido de Quilmes, luego de que una formación del tren Roca lo arrollara de manera trágica en el paso a nivel de la calle Castelli. Las autoridades policiales iniciaron las diligencias periciales correspondientes para determinar las causas exactas del episodio, mientras que la empresa ferroviaria implementó restricciones operativas temporales que afectaron la circulación habitual de los pasajeros en la traza.

El siniestro vial y ferroviario ocurrió durante las primeras horas de la mañana en el cruce ubicado a la altura de la calle Castelli. Los operadores del sistema de emergencias recibieron el alerta y enviaron móviles policiales junto a ambulancias al lugar de los hechos. Los profesionales constataron el deceso del muchacho de 19 años de manera instantánea por el fuerte impacto del convoy.

La fiscalía interviniente ordenó las pericias científicas a cargo de la Policía Científica y solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer cómo se produjo el hecho. La investigación judicial continúa abierta para reconstruir los momentos previos a la tragedia y establecer si existió algún factor externo en el suceso.

El funcionamiento del servicio de transporte sufrió una interrupción momentánea durante las primeras horas de la mañana para permitir el trabajo de los peritos en las vías. Trenes Argentinos comunicó posteriormente que los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes retomaron sus recorridos completos. La circulación ferroviaria operó con demoras considerables hasta la normalización total del cronograma de frecuencias.