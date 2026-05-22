Tras el atropello del alumno la municipalidad puso reductores de velocidad en la zona

El Municipio de Quilmes instaló reductores de velocidad sobre la avenida Zapiola frente a la Escuela Perito Moreno de Bernal Oeste este jueves. Las cuadrillas locales iniciaron los trabajos de urgencia tras el violento accidente de un estudiante de tercer año. El joven sufrió fracturas graves en una de sus piernas luego del impacto de un automóvil a la salida del colegio. Esta rápida respuesta oficial determinó la suspensión inmediata de una marcha de protesta que los padres y alumnos planificaban para el viernes.

La comunidad educativa advertía desde hace tiempo sobre la peligrosidad del tránsito en esa zona de Bernal Oeste. Los directivos y las familias reclamaban la colocación de semáforos y dispositivos de seguridad vial de forma constante. Los momentos de mayor tensión ocurrían siempre durante los horarios de ingreso y egreso de los alumnos de todas las edades.

Los padres y los alumnos impulsaron una convocatoria para manifestarse este viernes frente a la escuela. La protesta buscaba respuestas inmediatas y mayores medidas preventivas por parte de la comuna tras el atropello del menor. Las autoridades escolares comunicaron la suspensión de la marcha en las últimas horas debido al arribo de los camiones de obra. Los obreros municipales fijaron los nuevos reductores en la calzada frente al edificio.

La dirección del establecimiento envió un comunicado oficial a las familias para detallar las novedades del caso. La institución insistió con pedidos formales de seguridad vial durante los últimos años. Estas medidas protegen la vida de toda la comunidad educativa y evitan nuevos accidentes en las inmediaciones del colegio de Bernal Oeste.



