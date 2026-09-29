Tras persecución y choque hubo tres arrestados en Ezpeleta

Efectivos policiales aprehendieron a tres delincuentes en las calles Nicaragua y Chile de Ezpeleta tras un choque vial durante la jornada de este domingo. Los sospechosos escaparon a alta velocidad a bordo de un automóvil luego de cometer varios robos en el distrito de Berazategui. La patrulla policial persiguió al vehículo hasta que el conductor perdió el control de la unidad y colisionó contra la vía pública.

Los tres delincuentes abandonaron el rodado siniestrado inmediatamente después del impacto. Los sujetos intentaron continuar la fuga a pie por las inmediaciones del barrio.

El personal policial desplegó un operativo cerrojo en las manzanas linderas. Los agentes interceptaron a los sospechosos a los pocos metros del accidente y concretaron las aprehensiones de forma exitosa.

Los tres implicados quedaron a disposición del Departamento Judicial de Quilmes. Las autoridades instruyen las actuaciones correspondientes para esclarecer los asaltos previos cometidos en Berazategui y determinar las responsabilidades del choque.