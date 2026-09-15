Tras seis allanamientos cayó un hombre acusado de varios delitos

Un hombre de 30 años cayó detenido en Quilmes Oeste durante las últimas horas del 15 de septiembre de 2026 tras seis allanamientos simultáneos. La policía atrapó al sospechoso mediante el rastreo de las cámaras de seguridad del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) y labores investigativas. Las fuerzas de seguridad lo imputaron por integrar la banda armada que mató a Zoraida Angélica Suárez Medrano (44) en una entradera.

El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del pasado 2 de julio en un domicilio situado sobre la calle Baradero al 4500, en la localidad de Ezpeleta. Cuatro delincuentes armados ingresaron a la propiedad por el sector de los fondos con ropa oscura y chalecos tácticos. Un atacante disparó contra la axila de la víctima tras un forcejeo y la mujer falleció horas después en el Hospital Iriarte. La banda armada escapó del lugar con dos teléfonos celulares y una bicicleta.

La Dra. Karina Gallo encabeza la investigación desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 04 de Quilmes. La DDI Quilmes, personal policial y agentes del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Sexta analizaron los registros fílmicos en el perímetro comprendido entre Quilmes y Berazategui. Las cámaras municipales detectaron la circulación del automóvil Volkswagen Gol Trend gris de la organización, vehículo que la banda utilizó para intentar otro asalto en Berazategui. Los peritos cotejaron detalles de la carrocería, las ópticas antiniebla y las llantas para certificar el paso del rodado.

La justicia libró seis órdenes de allanamiento simultáneas en Quilmes y Berazategui a partir de los elementos de prueba recolectados. Los operativos contaron con el despliegue de la DDI Quilmes, la UPPL y efectivos de las seccionales 4ta, 5ta y 6ta. La policía concretó la detención de Cristian Alejandro D., alias "El Negro", en un domicilio ubicado sobre la calle Húsares al 4800. El acusado presenta frondosos antecedentes penales por homicidio y robos calificados.

Las fuerzas de seguridad secuestraron el automóvil utilizado durante el homicidio en el lugar del procedimiento. La policía incautó una pistola Browning 9 mm con numeración limada, un cargador con 11 municiones, teléfonos celulares y ocho chapas patentes correspondientes a otros vehículos. La fiscalía avaló los procedimientos de la fuerza de seguridad e imputó al implicado por homicidio en ocasión de robo y portación ilegal de arma de guerra. La justicia mantiene activa la búsqueda de los demás prófugos identificados en la causa.