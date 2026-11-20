La nueva Alcaidía Departamental de Quilmes ya funciona y comenzó el traslado de detenidos desde dependencias policiales hacia el establecimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense este jueves mediante un operativo supervisado por autoridades provinciales y municipales en el distrito.

El establecimiento cuenta con 156 celdas y cuatro pabellones, con una capacidad total para 312 detenidos. El edificio fue diseñado para alojar a personas privadas de la libertad que se encuentran a disposición de la Justicia y que hasta este momento permanecían en comisarías.

La puesta en marcha de esta dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense modifica el esquema de alojamiento que durante años obligó a los seccionales del distrito a destinar efectivos y móviles a tareas de custodia, traslados y atención de detenidos.

Los policías que cumplían funciones de custodia y traslado de detenidos podrán regresar a tareas de patrullaje y prevención del delito en los distintos barrios de Quilmes. La medida también incluye a los móviles policiales utilizados para esas tareas, que volverán a cumplir funciones operativas en la vía pública.

El traslado de personas privadas de la libertad desde las comisarías hacia una unidad específica busca reducir el alojamiento permanente en dependencias policiales y permitir que las comisarías recuperen capacidad operativa. El municipio local informó este jueves la puesta en marcha del edificio, aunque todavía no informó oficialmente la cantidad exacta de policías y patrulleros que volverán a la calle.

El operativo de ingreso de los primeros detenidos contó con la supervisión del director civil de la Alcaidía Departamental, Aaron Colecchio Pua, y de la titular de la Dirección Provincial de Coordinación de Alcaidías Departamentales, Paula Montero. También participaron autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense vinculadas al programa de Alcaidías Departamentales.

El secretario de Seguridad del Municipio de Quilmes, Gaspar De Stefano, y el director general para la Prevención del Delito, Tomás Spala, asistieron al operativo en representación de la comuna. La apertura de la alcaidía suma un nuevo componente a la estructura de seguridad de Quilmes y su impacto real en la prevención dependerá de la cantidad de efectivos y recursos que se reasignen a los barrios.