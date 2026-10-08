Tres hombres detenidos por intento de robo de caños de gas en Solano

Agentes de la Patrulla Urbana Quilmes y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a tres hombres mientras forzaban una cabina de gas en la vía pública durante la madrugada en San Francisco Solano. La intervención municipal y policial ocurrió en la intersección de las calles 846 y 895 tras divisar la maniobra delictiva. Los agentes de seguridad interceptaron a los sospechosos mediante un operativo conjunto y recuperaron los tubos de gas sustraídos de una instalación cercana.

El personal de la Patrulla Urbana observó los movimientos sospechosos de los tres sujetos sobre la casilla de servicios. Los agentes solicitaron apoyo inmediato a las patrullas policiales de la zona para concretar la aprehensión. Las unidades adicionales arribaron al lugar en pocos minutos y cercaron el perímetro de acción.

Los efectivos policiales requisaron a los tres sospechosos en la escena del hecho. El procedimiento permitió el hallazgo de varias herramientas y tubos de gas robados de un gabinetes de la zona de las calles 895 y 844.

Las fuerzas de seguridad trasladaron a los aprehendidos a las instalaciones de la Comisaría Quilmes Cuarta de San Francisco Solano. Las autoridades policiales pusieron a los imputados a disposición de la fiscalía de turno del Departamento Judicial Quilmes e iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del delito.