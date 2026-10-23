Tres ladrones dieron paliza a un electricista y roban auto en Bernal

Tres delincuentes armados sorprendieron a un electricista en la calle Pozo, entre Franco y Pinedo, en la localidad de Bernal Oeste del partido de Quilmes, este jueves por la tarde, lo golpearon salvajemente en el piso, efectuaron disparos al aire y escaparon con su vehículo particular tras interceptarlo cuando el hombre regresaba de trabajar.

Los ladrones abordaron al trabajador de manera repentina cuando este último detuvo la marcha de su automóvil en medio de la lluvia. Los agresores utilizaron amenazas con armas de fuego, propinaron diversos golpes a la víctima y detonaron disparos intimidatorios al aire para asegurar la consumación del asalto.

El automovilista terminó tendido sobre el pavimento debido a la violencia de los golpes recibidos durante el forcejeo. Los vecinos escucharon los gritos desesperados y las detonaciones mientras los asaltantes concretaban la huida a bordo del rodado robado.

El vehículo dejó de funcionar a unas cuatro cuadras del lugar del asalto gracias a un sistema de corte eléctrico instalado previamente por el dueño. Los criminales abandonaron el automóvil a unos cuatrocientos metros y huyeron a pie ante la imposibilidad de continuar la marcha.

La secuencia completa quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona. Las autoridades policiales analizan las imágenes fílmicas para identificar a los autores del ilícito, mientras el trabajador recuperó su rodado sin lesiones de gravedad.