Atletas y vecinos de la región disputarán la trigésima quinta Prueba Atlética Aniversario Solano durante la mañana del próximo domingo 4 de octubre en San Francisco Solano. Los participantes recorrerán las calles del distrito a través de un circuito trazado por la organización desde las 8 horas. El evento deportivo tendrá su punto de salida y llegada en la intersección de la calle 844 y la calle 893.

La jornada ofrecerá dos alternativas para los competidores de la zona. Los atletas experimentados correrán una prueba competitiva de 10 kilómetros. Los deportistas aficionados y las familias completarán un trayecto aeróbico participativo de 3 kilómetros. Los organizadores entregarán premios a los ganadores y realizarán sorteos de dinero en efectivo entre los inscriptos.

Las autoridades de la comuna desplegarán un operativo especial para ordenar la circulación vehicular en las inmediaciones del circuito. Las cuadrillas municipales interrumpirán el tránsito desde las 7.30 hasta las 10.30 horas. El perímetro afectado comprenderá la avenida Donato Álvarez, la calle 829, la calle 889, la calle 844, la calle 893, la calle 856 y la avenida Ferrocarril Provincial.

Los inspectores del área de tránsito recomendaron el uso de vías alternativas a los conductores que transiten por la localidad. Los automovilistas deberán prever demoras en la zona comercial durante la franja horaria establecida por la organización del festival deportivo.