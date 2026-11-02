Trípodi confirma sus ganas de continuar como DT para el 2027

El director técnico interino Emanuel Trípodi confirmó sus ganas de continuar al frente del plantel profesional de Quilmes durante una entrevista concedida este domingo 1 de noviembre en el estadio "El Gigante del Norte" de la provincia de Salta, tras derrotar por 1 a 0 a Gimnasia y Tiro en el cierre del torneo de la Primera Nacional.

El entrenador cervecero analizó el rendimiento táctico del equipo luego de conseguir un triunfo histórico como visitante. "Me gustó el partido, jugamos muy bien, sin esa mochila de tener que pelear abajo el equipo mostró que se puede jugar. Tuvimos un cambio muy grande a partir de lograr el objetivo de la permanencia", expresó el exfutbolista ante los medios presentes en el estadio salteño.

El técnico reconoció las dificultades sufridas por la institución durante el año y valoró la respuesta anímica de los futbolistas ante las exigencias del certamen. "Sé que este es el nivel que tienen estos jugadores pero el jugar por la permanencia es difícil jugar de esta manera", agregó el DT al detallar el peso emocional que soportó el plantel profesional a lo largo de la temporada.

El equipo del sur del conurbano bonaerense afrontó numerosas críticas debido al flojo rendimiento exhibido durante el año deportivo. Ante los cuestionamientos de los simpatizantes, el estratega ratificó sus intenciones de liderar el proyecto futbolístico institucional del próximo año. "Continuaremos entrenando una semana más, evaluando cuestiones físicas y en lo personal ya pensando en dejar una buena base para el futuro plantel. Está a la vista que tenemos muchísima confianza con los chicos, afrontamos partidos con muchísima carga emocional y rindieron", aseguró.

El conductor táctico evaluó el cumplimiento de las metas primordiales de la institución y destacó la importancia de cortar la mala racha jugando lejos de su estadio. "En lo personal estoy conforme porque logramos la permanencia que era lo urgente, pero no es fácil jugar instancias de matar o morir. Estoy contento porque teníamos la deuda de ganar de visitante. El balance es positivo porque se logró la permanencia", detalló el director técnico sobre la campaña en la categoría.

Finalmente, el entrenador confirmó que ya mantuvo reuniones informales con los dirigentes del club para planificar el futuro deportivo del plantel profesional. "Hemos adelantado un poco durante la estadía en Salta, pero debemos proyectar y estar todos a la altura. Estamos proyectando un equipo ambicioso a la altura de lo que demanda esta institución. Yo me veo como técnico de Quilmes", concluyó el entrenador con miras al torneo del año 2027.