Un atroz ataque a puñaladas frente a los Tribunales de Quilmes desató el pánico

Efectivos policiales aprehendieron a un hombre y a una mujer tras apuñalar a un transeúnte este miércoles frente al edificio del fuero Penal de Quilmes. El personal de Custodias y Traslado del Departamento Judicial Quilmes contuvo el violento ataque en las inmediaciones del predio e interceptó rápidamente a los agresores. Los agentes de seguridad auxiliaron a la víctima debido a las heridas cortantes que sufrió en la zona del abdomen y aprehendieron a la pareja en el lugar.

La rápida y profesional intervención del área de seguridad evitó consecuencias más severas para el damnificado. El jefe de la delegación, comisario inspector Edgardo Piscopo, encabezó el procedimiento operativo junto al personal a su cargo.

Las patrullas trasladaron a todos los involucrados a las instalaciones de la Comisaría Quilmes 1ª para realizar los trámites legales correspondientes. La causa quedó bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Quilmes. La fiscal Mariana Curra Samaniego encabeza la instrucción penal y dispondrá las medidas necesarias para esclarecer los motivos del hecho.