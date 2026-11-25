Un automóvil chocó ayer por la mañana contra una camioneta que funciona como puesto ambulante de pescadería mediante un impacto en uno de sus laterales en la esquina de Alberdi y Brown, en Quilmes Centro.

La camioneta comercial suele ubicarse sobre la calle Alberdi los días martes y jueves para vender pescados a los vecinos del barrio. El vehículo permanecía detenido al momento del choque cuando el automóvil lo embistió en uno de sus laterales.

Ambos rodados sufrieron daños materiales a causa del golpe. Vecinos y comerciantes de la cuadra presenciaron la secuencia y mostraron asombro ante lo sucedido.