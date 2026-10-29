Un ballet de Berazategui bailará ante el Papa León XIV en Luján

Los treinta bailarines integrantes del Ballet Sumampa de Berazategui se presentarán formalmente en la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre mediante una destacada actuación artística organizada en la previa de la misa oficial del Papa León XIV. El reconocido conjunto de danza folklórica local, dirigido por los profesores Adrián Giménez y Marlene Ferlaza, llevará su talento a un escenario de trascendencia internacional.

Los directores del elenco expresaron su profunda emoción ante la histórica convocatoria internacional. Adrián Giménez declaró ante los medios locales: “Tenemos el honor y la alegría de haber sido convocados por la delegación que recibirá al Papa León XIV en Argentina. Estamos realmente orgullosos de representar a Berazategui, a la provincia de Buenos Aires y al país. Ensayamos en la Sociedad de Fomento San Carlos, un espacio que siempre nos recibe y acompaña a todos los chicos que se acercan. Estamos muy felices y agradecidos por esta oportunidad, que es gratificante para todo el grupo”.

El prestigioso ballet cosechó múltiples galardones durante su trayectoria y se consagró ganador del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 a comienzos de este año. La profesora Marlene Ferlaza destacó el esfuerzo sostenido de la agrupación y el respaldo institucional recibido: “Los chicos están muy entusiasmados y emocionados. Creemos que esta convocatoria es el fruto de tantos años de trabajo. El Ballet tiene más de 26 años de trayectoria y, en los últimos cinco o seis, vivimos una etapa muy intensa, con numerosas competencias y reconocimientos. Todo este camino sería mucho más difícil sin el apoyo del intendente municipal Carlos Balor, que siempre está presente y dispuesto a escuchar las necesidades de los chicos y acompañarnos en cada evento importante”.

Los responsables del conjunto folklórico extendieron una invitación abierta a todos los vecinos del distrito para acompañar la transmisión oficial del evento a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Los artistas buscarán dejar en lo más alto la cultura berazateguense durante la trascendental ceremonia religiosa.