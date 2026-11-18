Vecinos de la localidad de El Pato en el partido de Berazategui denunciaron formalmente este martes que un cable de alta tensión permanece tirado en el medio de la calle desde hace casi veinticuatro horas sin recibir ninguna respuesta operativa por parte de la empresa distribuidora de energía Edesur.

Los habitantes del distrito berazateguense señalaron que realizaron múltiples llamadas y reclamos formales ante la compañía eléctrica durante toda la jornada, pero los operarios responden sistemáticamente que las cuadrillas ya concurrirán al lugar sin concretar ninguna solución efectiva en las esquinas afectadas.

La situación representa un riesgo latente e inminente para la integridad física de los numerosos niños y transeúntes que caminan cotidianamente por la zona de las calles 621 y 544, exponiéndose de manera directa a sufrir una descarga eléctrica fatal debido al sector electrificado sin señalización preventiva.

A su vez, los lugareños expresaron su profunda preocupación debido a que consideran que este grave episodio constituye apenas una pequeña muestra de los múltiples inconvenientes operativos y colapsos que sufrirán durante las anunciadas tormentas intensas que traerá el fenómeno climático de El Niño a toda la región bonaerense en los próximos días.

Por este motivo, las familias damnificadas ya se imaginan y anticipan con indignación que transcurrirán semanas enteras sin suministro eléctrico en sus hogares, evidenciando la total falta de respuestas estructurales y preventivas por parte de la prestataria de servicios ante las emergencias climáticas.