El hecho ocurrió en Avenida La Plata y Triunvirato. Personal municipal y de Defensa Civil trabajó en el lugar para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

Un camión derribó dos postes ayer en la intersección de Avenida La Plata y Triunvirato, en Quilmes, al enganchar y arrastrar cables de internet mientras circulaba por ese sector.

El incidente vial ocurrió cuando el vehículo de gran porte atrapó el tendido aéreo de internet durante su paso por la zona y tiró de las líneas con fuerza, lo que provocó que dos postes ubicados sobre la vereda cayeran al suelo.

Tras el episodio, el personal del Municipio y los integrantes de Defensa Civil acudieron al cruce para realizar tareas de prevención en el lugar, evitar nuevos incidentes y resguardar la integridad de los peatones y los automovilistas que transitaban por el sector.