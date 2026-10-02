Un campeón de oro volvió a dar clases en Quilmes

El profesor Tiago Jerónimo recibió un emotivo homenaje por parte de los alumnos y docentes del Colegio San Mauro en Quilmes Oeste tras ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos durante las últimas horas. La comunidad educativa preparó un pasillo de honor en las instalaciones de la institución y ovacionó al docente a través de aplausos y cantos. El integrante del seleccionado argentino de handball regresó a las aulas tras su consagración internacional y compartió el logro deportivo con toda la escuela.

Los estudiantes organizaron la sorpresa en los pasillos principales del establecimiento escolar. Los niños y adolescentes se ubicaron a ambos lados del recorrido mientras el docente caminaba hacia su aula de clases.

El atleta caminó entre la multitud y exhibió la presea dorada obtenida con el combinado nacional. Las autoridades del colegio registraron las escenas a través de un video que difundieron en las plataformas digitales.

El seleccionado nacional completó una destacada participación en el certamen regional y obtuvo el primer lugar del podio. El profesor agradeció las muestras de afecto y celebró el triunfo junto a sus dirigidos en un clima de festejo institucional.