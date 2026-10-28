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Quilmes-Hudson-Berazategui

Un científico de la UNQ ganó un certamen internacional de ciencia

Por Redacción

El científico Luis Wall, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, obtuvo el primer puesto en el certamen internacional denominado Science to Innovation Award 2026 mediante su proyecto innovador llamado Biösphera durante el desarrollo de la muestra Crossing Over LATAM BioExpo 2026 realizada en América Latina. El especialista en ecología microbiana superó a propuestas competidoras enfocadas en inmunoterapia contra tumores cerebrales y en la transformación de residuos agroindustriales en textiles sostenibles.

El proyecto ganador requiere una trayectoria de siete años de desarrollo científico y se sustenta en investigaciones previas acumuladas durante quince años en los laboratorios universitarios. La herramienta tecnológica evalúa la salud de los suelos y mide su fertilidad mediante un sistema único a nivel mundial, lo cual impulsó el reconocimiento internacional del equipo argentino.

El galardón promueve la transferencia tecnológica y vincula los descubrimientos de laboratorio con el sector industrial. El logro permitió al investigador establecer contactos directos con fondos de inversión internacionales para potenciar la visibilidad de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos de la alta casa de estudios.

La trayectoria del especialista incluye múltiples distinciones previas, tales como su nombramiento como embajador del año en 2024 por parte de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana y los reconocimientos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La científica Patricia Folgarait, integrante de la misma institución educativa, también integró el grupo de nueve finalistas seleccionados con su desarrollo de bioinsumos para la producción agrícola sostenible. La directora de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos, Valeria Segatori, remarcó la relevancia institucional de posicionar a la biotecnología local en los máximos estándares internacionales.

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