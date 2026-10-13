Un colectivo perdió los frenos, chocó un poste y dejó a todos sin luz en pleno Quilmes

Un colectivo de la empresa MOQSA colisionó contra un poste de luz el lunes por la mañana en la intersección de las calles Dorrego y Mitre, en Quilmes, tras sufrir una falla mecánica en los frenos que provocó un corte masivo de energía eléctrica en toda la cuadra. El chofer perdió el control del rodado pesado de manera imprevista y causó la caída de los cables de alta tensión sobre la vía pública.

La unidad de transporte público circulaba por la zona céntrica cuando el sistema de frenado falló por completo. El impacto destrozó la estructura de cemento y generó momentos de suma tensión entre los transeúntes y los pasajeros que viajaban a bordo.

Los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades locales tras escuchar el fuerte estruendo y comprobar la falta total de suministro eléctrico en las viviendas linderas. Los cables caídos representaron un peligro constante para los habitantes del lugar hasta la llegada de las cuadrillas de emergencia.

Las autoridades de tránsito municipal y el personal de la empresa prestataria del servicio eléctrico acudieron al lugar para reparar los daños materiales. Los operarios retiraron los postes afectados y restituyeron el servicio paulatinamente tras varias horas de intenso trabajo técnico.