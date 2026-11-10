Un diácono de Quilmes subió al escenario con el Papa León XIV

El diácono Demián Mariño integró la comitiva oficial de religiosos que acompañó al Papa León XIV directamente sobre el escenario durante el acto central de ayer en el Monumento a los españoles de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria representa un reconocimiento institucional para la comunidad católica del partido de Quilmes. El religioso quilmeño compartió el escenario principal junto a otros representantes provenientes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro multitudinario conformó uno de los acontecimientos centrales de la agenda papal en el territorio nacional. Los fieles católicos y las diferentes comunidades religiosas participaron masivamente de la histórica jornada de visita del Santo Padre.

La presencia de Demián Mariño otorga un protagonismo histórico a la Iglesia de Quilmes al colocar a un representante local en un lugar de privilegio durante el evento litúrgico.