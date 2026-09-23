Quilmes: empleado municipal acusado de sustraer 120 litros de gasoil de un camión oficial

El Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Quilmes juzgará a Pablo Daniel Farías desde este viernes en los Tribunales Penales locales, acusado por el delito de peculado de efectos luego de sustraer 120 litros de gasoil de un camión oficial mediante mangueras y bidones durante la mañana del 15 de abril de 2025 en Bernal. La fiscal de Juicio María de los Ángeles Attarian Mena sostendrá los cargos durante las audiencias del debate oral.

La investigación fiscal determinó que el hecho ocurrió cerca de las 10.30 en la intersección de las calles Caseros y Monteagudo. El acusado desempeñaba tareas como chofer dentro del área de Servicios Públicos del Municipio de Quilmes. El trabajador aprovechó la custodia del vehículo asignado para cometer el delito contra las arcas públicas.

Efectivos de la Seccional Octava de Quilmes sorprendieron al sospechoso en flagrancia junto al rodado municipal marca Ford Cargo de color blanco. El empleado utilizó mangueras para extraer el combustible desde el tanque principal hacia cuatro recipientes de plástico. El hombre trasladó los dos bidones de 20 litros y los dos recipientes de 30 litros hasta el baúl de un automóvil Renault 18 blanco. El vehículo particular permanecía estacionado dentro del garage de una vivienda cercana al lugar del procedimiento.

La intervención de los agentes policiales interrumpió el accionar del conductor. Farías intentó cerrar el portón del garage al notar la presencia de los uniformados. El sospechoso caminó en dirección al camión oficial pero los efectivos lo interceptaron tras la orden de alto.

Los policías inspeccionaron el auto estacionado y hallaron los 120 litros de gasoil en el baúl. Los agentes constataron además que la tapa del tanque del vehículo público presentaba la traba de seguridad violada. El dueño de la propiedad prestó declaración ante las autoridades e indicó que el imputado mantenía un vínculo de amistad con su hijo.

La fiscalía encuadró el accionar del empleado bajo los términos del artículo 261 del Código Penal. La normativa sanciona al funcionario que sustrae caudales o efectos cuya administración o custodia le fue confiada por su cargo.

El tribunal analizará las pruebas reunidas por los investigadores durante las próximas jornadas del juicio. El código contempla penas de dos a diez años de prisión para el delito de peculado. La norma legal establece también la inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de cargos dentro de la administración pública.