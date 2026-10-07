Un empleado municipal de Quilmes recibió una dura condena por robar nafta

El juez Fernando Celesia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó a Pablo Daniel Farías a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante la jornada de este martes en la sede judicial. El magistrado declaró culpable al chofer del área de Servicios Públicos tras comprobarse la extracción ilegal de 120 litros de gasoil de un vehículo oficial en Bernal. El acusado utilizó mangueras y bidones para sustraer el combustible el pasado 15 de abril de 2025 en la esquina de Caseros y Monteagudo. Las autoridades judiciales dictaron la sentencia en el marco de un juicio por el delito de peculado.

El hecho delictivo ocurrió cerca de las 10:30 cuando el agente municipal se encontraba en pleno horario laboral a cargo de un camión del Municipio. Las fuerzas de seguridad descubrieron el faltante del insumo y hallaron los recipientes empleados para la maniobra en el lugar del procedimiento.

La fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena representó al Ministerio Público Fiscal durante el debate oral. La funcionaria sostuvo que el chofer cometió un delito flagrante al ser sorprendido en pleno desarrollo de la maniobra delictiva. La fiscalía solicitó la pena de ejecución condicional junto con la inhabilitación absoluta para el desempeño de funciones en el Estado.

La defensora oficial Irma De La Fuente cuestionó la acreditación de la participación directa del trabajador estatal en el ilícito. La representante legal pidió de manera alternativa la reconfiguración de la carátula a hurto de combustible para conseguir una sanción menor.

El juez Fernando Celesia desestimó el pedido de la defensa y aplicó la sanción por el delito de peculado. El fallo dejó firme la condena de tres años de prisión condicional y suspendió los derechos del acusado para ingresar a la función pública.