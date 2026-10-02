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Quilmes-Hudson-Berazategui

Un feroz incendio destruyó cuatro casas y causó momentos de terror

Por Redacción

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios sofocaron un voraz incendio que destruyó cuatro viviendas y afectó a dos vehículos durante este jueves en la intersección de las calles 823 y 885 en La Florida. Los rescatistas desplegaron la unidad U12 y combatieron las llamas de manera intensiva para evitar la propagación hacia propiedades linderas. El personal del SAME asistió en el lugar a un hombre mayor de edad que sufrió quemaduras en sus extremidades durante el siniestro.

La presencia de un automóvil equipado con un sistema de Gas Natural Comprimido generó un peligro extremo en el área del incidente. Las garrafas de las fincas y el tanque del vehículo explotaron en pleno desarrollo del operativo de emergencia.

Los miembros de Defensa Civil coordinaron las tareas de contención junto a las patrullas policiales. Los bomberos mantuvieron las labores de enfriamiento y reconocimiento para evaluar los daños materiales en los inmuebles afectados.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes tomó contacto con los vecinos damnificados. Las autoridades locales activaron el protocolo de asistencia social para brindar acompañamiento integral a las familias golpeadas por el fuego.

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