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Quilmes-Hudson-Berazategui

Un feroz incendio devoró una casa con niños atrapados en Bernal Oeste

Por Redacción

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Bernal extinguió este domingo por la tarde un incendio generalizado en una vivienda de Bernal Oeste donde cinco menores de edad habían quedado atrapados. Los servidores públicos desplegaron una línea de agua de 38 milímetros en una propiedad ubicada sobre la calle Misiones al 600 para controlar las llamas. Los efectivos contuvieron la emergencia en la zona residencial tras recibir un alerta desesperado en la central de llamados.

El siniestro se desencadenó en una finca de planta baja situada a cincuenta metros de la línea municipal. Una densa columna de humo negro cubrió el cielo de la localidad y generó alarma entre los vecinos del barrio.

Los bomberos montaron un operativo de combate directo para frenar el avance del fuego hacia las fincas linderas. Las llamas alcanzaron una temperatura extrema y provocaron el colapso parcial de la mampostería. La estructura edilicia sufrió pérdidas materiales totales a causa del impacto térmico.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia asistió al lugar tras el pedido de auxilio sanitario. Una ambulancia prestó atención médica inicial ante la confirmación de entre cinco y seis víctimas alcanzadas por la humareda.

Las autoridades de la comuna de Quilmes no emitieron un parte oficial sobre el estado de salud de los heridos. Los peritos de la policía científica iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el hecho.

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