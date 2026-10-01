Un hombre destrozó varios autos en Quilmes y terminó detenido

Efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes aprehendieron a un hombre de 32 años tras romper los espejos retrovisores de siete automóviles estacionados en el centro de la ciudad. Los operadores del Centro de Emergencias Quilmes detectaron las agresiones mediante las cámaras de seguridad durante las últimas horas en la intersección de las calles Humberto Primo y Almirante Brown. La policía interceptó al sospechoso en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Humberto Primo mediante un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Las imágenes del centro de monitoreo mostraron al individuo mientras caminaba por la vía pública y propinaba golpes contra los rodados. Los agentes de la Comisaría Primera recibieron una alerta con la descripción física y la vestimenta del agresor.

Las patrullas cercaron la zona céntrica y redujeron al implicado a pocas cuadras del lugar del hecho. Las fuerzas de seguridad trasladaron al imputado hacia la seccional policial correspondiente.

Siete damnificados acudieron a la sede policial para radicar las denuncias formales por los destrozos en sus vehículos. Los vecinos constataron las roturas en las estructuras de sus automóviles tras el raid delictivo.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de Quilmes tomó la intervención legal del caso. El organismo judicial inició las actuaciones correspondientes bajo la carátula de daños.