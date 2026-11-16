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Quilmes-Hudson-Berazategui

Un lagarto gigante apareció en plena calle de Bernal y aterrorizó a todos

Por Redacción

Un lagarto gigante sorprendió a los vecinos del partido de Quilmes al deambular y refugiarse en la vereda de la esquina conformada por las calles Ameghino y Lavalle de la localidad de Bernal durante la tarde de este lunes, hasta que las autoridades municipales lograron rescatarlo.

El personal especializado de la dirección de Defensa Civil capturó y puso a resguardo al animal tras un operativo conjunto realizado en el vecindario. La intervención municipal evitó cualquier tipo de incidente con los habitantes del lugar y permitió la posterior liberación del ejemplar en su hábitat natural.

El inusual episodio comenzó cuando una vecina advirtió la presencia del reptil en la puerta de su domicilio al salir a la vía pública. La fisonomía imponente del animal generó una inmediata conmoción y profunda preocupación entre las familias que transitan habitualmente por esa zona residencial.

Los residentes del barrio confirmaron que el ejemplar utilizaba un agujero ubicado sobre la vereda como guarida permanente. Los testigos detallaron que el lagarto salía sigilosamente de ese escondite subterráneo y retornaba rápidamente al notar la presencia de transeúntes o vehículos.

Las autoridades comunales destacaron que las apariciones de esta especie silvestre no constituyeron un hecho aislado durante los últimos días. Varios frentistas ya habían advertido la presencia del reptil en las inmediaciones, lo que motivó el alerta temprano a las líneas de emergencia locales para concretar el operativo de rescate con éxito.

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