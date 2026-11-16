Un motociclista murió tras chocar contra un auto en Don Bosco

La Municipalidad de Quilmes y las fuerzas de seguridad informaron sobre un trágico accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre de 2026 en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Don Bosco. Un motociclista perdió la vida tras protagonizar una fuerte colisión con un vehículo particular en la esquina de las calles San Martín y Formosa.

El siniestro vial involucró a una motocicleta y a un automóvil que circulaban por esa zona de la localidad del partido de Quilmes. El impacto se produjo por circunstancias que las pericias oficiales deberán determinar con precisión. Como consecuencia directa del fuerte choque, el conductor del rodado menor sufrió heridas graves que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

El episodio vial ocurrió en un sector caracterizado por una circulación intensa de vehículos y peatones, debido principalmente a la cercanía con la terminal del Tren Roca. Los efectivos policiales y los peritos científicos trabajaron en la escena para recolectar pruebas y establecer la mecánica exacta del trágico suceso.

La Unidad Funcional de Instrucción interviniente caratuló el expediente judicial preliminar para determinar las responsabilidades penales correspondientes en el hecho. Las autoridades municipales y policiales continuarán con la investigación para esclarecer los motivos que originaron la colisión fatal en las calles quilmeñas.