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Quilmes-Hudson-Berazategui

Un motociclista violó el semáforo e impactó a una mujer en Quilmes Oeste

Por Redacción

Una mujer sufrió diversas heridas tras ser atropellada por un motociclista durante la tarde de este miércoles en la esquina de las avenidas Andrés Baranda y 12 de Octubre, en Quilmes Oeste. El accidente de tránsito ocurrió cuando la víctima caminaba por el cruce peatonal habilitado. El conductor de la moto, quien se desempeñaba como repartidor de entregas a domicilio, avanzó sin respetar la señal del semáforo en rojo e impactó directamente contra la transeúnte.

La persona embestida cayó sobre el asfalto a raíz del fuerte impacto recibido. Los transeúntes y vecinos que presenciaron la escena auxiliaron de inmediato a la víctima y llamaron a los servicios de emergencias.

Los testigos del siniestro vial declararon ante las autoridades que la mujer cruzaba la calzada con el paso correspondiente. Los mismos allegados al lugar confirmaron que el trabajador de entregas no frenó ante la luz roja del ordenador de tráfico.

Las fuerzas de seguridad y personal de asistencia médica desplegaron un operativo de emergencia en la intersección para atender a la persona herida. Los profesionales médicos brindaron los primeros auxilios en el sitio del hecho antes de disponer las medidas correspondientes para su atención.

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