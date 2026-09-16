Un peligroso prófugo cayó con decenas de dosis de cocaína en Solano

Los efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes aprehendieron a un joven de 25 años tras una persecución a pie en la calle 889 de la localidad de San Francisco Solano durante las últimas horas. El personal policial interceptó al sospechoso en la vía pública mientras la patrulla realizaba tareas de prevención en la zona asignada a la Comisaría Quilmes Cuarta. Los agentes incautaron casi cien envoltorios de nylon con droga fraccionada en el operativo y constataron la identidad del detenido.

El procedimiento comenzó durante un patrullaje de rutina por el cuadrante de la seccional. El personal policial divisó a cuatro personas agrupadas en la calle. Los sospechosos corrieron en distintas direcciones cuando notaron la presencia del patrullero. Uno de los hombres sujetó una mochila con fuerza e inició la huida a pie.

Los uniformados persiguieron al prófugo a lo largo de pocos metros. La policía redujo a Alexis F. en la vía pública y convocó a un testigo hábil para revisar el bolso. El personal de seguridad abrió la mochila e identificó casi cien envoltorios de nylon con sustancia blanca.

La policía trasladó al detenido y los elementos secuestrados hacia la seccional de la zona. Los peritos de la fuerza ejecutaron las pruebas toxicológicas de orientación. Las pruebas confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína con un pesaje total cercano a los 30 gramos.

La U.F.I. N° 20 del Departamento Judicial de Quilmes intervino en el caso. El fuero especializado en estupefacientes ratificó la aprehensión del sospechoso bajo la carátula de tenencia simple de estupefacientes.

Los agentes consultaron los datos personales del detenido en la base del sistema radial. La consulta reveló un pedido de captura activa y comparendo compulsivo con fecha del 5 de agosto de 2026. El Tribunal en lo Criminal N° 03 de Quilmes requería al sospechoso en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra en dos hechos. El tribunal solicitó el envío inmediato de los expedientes para resolver la situación procesal del imputado.