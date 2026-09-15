Un vecino de Berazategui se volvió millonario pero no lo sabe y buscan el boleto

Un apostador anónimo ganó el pozo millonario del Telekino tras comprar el cupón del sorteo número 2444 en la agencia Puro Juego de la localidad de Ranelagh durante los últimos días. La persona afortunada todavía no se presentó a cobrar su premio en la sede correspondiente de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El plazo límite para efectuar el reclamo vence el próximo 25 de septiembre.

Los dueños del comercio iniciaron una intensa campaña de difusión en el barrio para encontrar al apostador. Los agencieros colocaron un pasacalles en las inmediaciones del local para llamar la atención de los transeúntes. Esta iniciativa busca que los clientes habituales revisen las jugadas guardadas en sus hogares.

La Lotería de la Provincia de Buenos Aires se sumó a la búsqueda con la publicación de un video institucional en sus redes sociales. El organismo oficial intenta localizar al propietario del ticket ganador en todo el territorio bonaerense antes de la fecha de caducidad.

El premio millonario quedará sin efecto si el ganador no se presenta antes del vencimiento del plazo legal. Los responsables de la agencia Puro Juego apelan a la colaboración de la comunidad para encontrar al vecino antes del 25 de septiembre.