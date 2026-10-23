Una calle de Bernal llevará el nombre de un héroe de Malvinas

Las autoridades municipales y los vecinos realizaron la imposición del nombre del veterano Luis O. Maldonado a la calle 174 de Bernal Oeste este viernes 23 de octubre, con el fin de reconocer su servicio a la patria y mantener viva la memoria de la guerra.

Los familiares, los excombatientes y los vecinos participaron en el acto formal en la esquina de la calle 174 y Los Andes. El evento conmemorativo homenajeó la trayectoria del excombatiente y vinculó su nombre de manera definitiva con la identidad de la ciudad.

El homenajeado nació el 11 de septiembre de 1962 y formó parte del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. El soldado combatió en la primera línea de combate en Monte Longdon durante el conflicto bélico de 1982 y falleció el 5 de noviembre de 2007.

Los organizadores destacaron el valor, la entrega y el amor a la patria del excombatiente durante la convocatoria oficial. La comunidad local recordó su participación histórica en las islas Malvinas mediante emotivas palabras y expresiones de respeto.